フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭で最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、深田晃司監督（45）の新作「ナギダイアリー」（9月25日公開）の、ワールドプレミアとなる公式上映が13日に行われた。エンドロール中から約7分間にわたる拍手喝采とスタンディングオベーションが巻き起こり、同監督は「9年前に始めた企画です。最高の舞台で上映できたことをうれしく思います」と感激した。