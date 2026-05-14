3億円以上の資金を運用する個人投資家のkenmo@湘南投資勉強会さん。中小型株の売買を得意としていましたが、現在は「変化の痛み」を受け入れながら、手法のアップデートを進めています。乱高下が激しいこの相場で着実に資金を増やすには、どんなマインドセットが必要なのか？本稿では、乱高下の激しい相場でも成績を安定させる「強い銘柄」の定義をkenmoさんに語っていただきました。インタビュー連載全2回の第1回。化ける可