在インドネシア日本国大使館は、児童買春を示唆するような日本語のSNS投稿が見受けられたことから、ジャカルタ警視庁が捜査を行っているとの新聞報道がなされているとして注意喚起を行っている。インドネシアでの児童買春は、児童保護法違反や刑法の強姦罪として、インドネシア捜査当局による取締りの対象となる。日本国民による国外犯として、日本国内でも児童買春・児童ポルノ禁止法に基づいて処罰されることとなるとしており、
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