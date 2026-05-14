「業界が衰退しているから、もう先がない」――。そう判断して撤退を決めるのは簡単だが、その決断が大きな利益を取りこぼすことにつながる場合がある。本稿では、周囲が効率と安売りを求める中で逆の道を選び、「女性向けオーダースーツ」という未開の地に賭けた勝友美氏を深掘りする。大手が捨てたものの中にこそ、唯一無二の勝機がある。彼女が厳しいビジネスの世界で結果を出し続けるための、独自の決断基準とは。みんか