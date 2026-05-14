◆新宿｜ニュウマン新宿の屋上で地中海体験！「THE MED TERRACE」で楽しむ大人のルーフトップバーベキューを編集部がレポート新宿駅直結、ニュウマン新宿の7階屋上で楽しめるおしゃれなバーベキューをオズモール編集部がレポート！「THE MED TERRACE（ザ・メッド・テラス）」は、本格的な地中海料理の数々と厳選されたお肉の数々を都会の空の下で楽しめる最新のバーベキュースポット。アルコールはもちろんソフトドリンクも充実