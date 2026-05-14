◆グランド ハイアット 東京から、イタリアンのアフタヌーンティーが初登場。伝統的なイタリア菓子や本格イタリアンのセイボリーもグランド ハイアット 東京のイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」にて、2026年6月1日（月）より、ホテル初となる「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」が登場。今回のアフタヌーンティーは、イタリアの午後に親しまれている軽食文化“Merenda（メレンダ）”をイメージ。パティシエたちが贈