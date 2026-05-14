◆お菓子と雑貨のキュレーターsumire.さんがセレクト〜鎌倉土産にぴったり！かわいくておいしいおやつ5選鎌倉さんぽでお持ち帰りしたい〓おやつと雑貨〓 をキュレーターのsumire.さんがセレクト。ここでは、鎌倉駅徒歩10分圏内で見つけた、小さな名店のベイクから、老舗の隠れた絶品ケーキまで、マストバイのかわいくておいしい"おやつ"を5つご紹介！>>雑貨編は[[こちら>https://www.ozmall.co.jp/ozmagazine/article/45638/]]「TO