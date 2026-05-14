１３日午後大阪府四條畷市の交差点で観光バスやトラックなど合わせて5台が絡む衝突事故があり、バスの運転手を含む5人が病院に搬送されました。 午後7時20分ごろ、四條畷市中野の交差点で「複数台の車が事故を起こしている」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、観光バスがトラックに追突し、別のトラックや乗用車2台も巻き込まれたということです。 （目撃者）「バスが上の方からぶつかりながら減速もしてな