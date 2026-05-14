◇ア・リーグブルージェイズ ― レイズ（2026年5月13日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が13日（日本時間14日）、本拠でのレイズ戦に「4番・三塁」で先発。3試合ぶりの打点をマークした。0―1で迎えた8回無死満塁の第4打席で、レイズ5番手ベーカーから左翼へ犠飛を放った。初球の真ん中へ入ったチェンジアップを捉え、鋭いライナーはフェンス手前でキャッチされたものの、三塁走者が還って1―1の同点に追