◇ナ・リーグカブス―ブレーブス（2026年5月13日アトランタ）カブスの今永昇太投手（32）が13日（日本時間14日）、敵地でのブレーブス戦に先発。7回0/3を5安打2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、5勝目はならなかった。試合前の時点でメジャートップのチーム打率.272、233得点を記録する強力なブレーブス打線に真っ向勝負を挑み、力と技で封じた。初回、先頭のデュボンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、2番・ボ