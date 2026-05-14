政府がこの夏の電気・ガス料金に対し、補助の再開を検討していることがわかりました。中東情勢の影響で原油や液化天然ガスの価格が高止まりする中、電気・ガス料金は来月ごろからさらなる値上がりが見込まれています。政府関係者によりますと、政府は夏の冷房需要が高まる7月から9月を念頭に、家計の負担を抑えるため、電気・ガス料金の補助の再開を検討しています。夏の電気・ガス代の補助は去年も行われていて、政権幹部のひとり