大相撲の元貴景勝・湊川親方が14日までに更新された湊川部屋の公式インスタグラムに登場。現役時代から激変した姿を公開した。【写真】「同じ人物とは思えません…」優勝額バックに“激変”姿を披露した元貴景勝・湊川親方「現役時代トレーニング指導いただいた山本義徳先生に稽古見ていただきました」とつづり、山本義徳氏との2ショットをアップした湊川親方。昨年出演した番組で湊川親方は現役時代の165キロから50キロ減量し