「スターダム」で活躍する人気女子プロレスラーの妃南（19）が14日までに自身のインスタグラムを更新。大人の色気満載なメガネ姿を投稿した。自身のインスタグラムでオフィスカジュアルコーデの大人の色気満載なメガネ姿を投稿した。ハッシュタグで「#stardom」、「#スターダム」、「#妃南」、「#wrestler」と記した。ネットでは「本当に19歳！？」「色気がすごい！」「素敵！」「年齢詐称疑惑ぐらい大人っぽい」「美人や