自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度を巡り、警察庁は１４日、４月１日の導入から１か月間の交付件数が全国で２１４７件（暫定値）に上ったと発表した。「一時不停止」と「ながらスマホ」が交付理由の７割を占めており、交通ルールの周知を進める。青切符制度は１６歳以上による１１３種類の違反が対象となっている。警察庁によると、違反別では、「一時不停止」が最も多く８４６件（４０％）。走行中にスマートフォ