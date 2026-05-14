16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度が始まり、東京都北区の交差点付近で利用者に指導する警察官＝4月1日16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度が4月に導入されてから1カ月で、2147件（暫定値）の青切符が交付されたことが14日、警察庁のまとめで分かった。標識がある場所での一時不停止が最も多く、走行中にスマートフォンなどを使用する「