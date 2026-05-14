「ホワイトソックス６−５ロイヤルズ」（１３日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が四回の第３打席で特大の飛球を２球連続で放ちながら、惜しくも１６号アーチはならなかった。四回２死二塁での第３打席。一打勝ち越しの好機でしっかりと打てるボールを待った。そしてフルカウントからの７球目、内角フォーシームを振り抜くも打球は惜しくも右翼ポールの右へ。ただホームラン性の打球でスタンドが大きくどよめくと