メジャー生活16年で5度のゴールドグラブ賞に輝き、今年3月に現役引退を表明したジェイソン・ヘイワード氏（36）が13日（日本時間14日）、ドジャースタジアムで取材に応じ、ドジャースのフロント入りしたことを報告した。球団の特別補佐に就任したヘイワード氏は「今のところは、ある意味でコンサルタントのような立場。現時点で僕は、外野手に守備について話すことができるし、走塁についても話せる。選手育成についても話せる