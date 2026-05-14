私立大学の医学部に進学するためには莫大な教育費がかかることは言うまでもない。教育等ジャーナリストの戦記氏は「私立医学部受験にはざっくり1,000万円が必要になる」という。ではその1,000万円をどのように用意するか。同氏がそのための投資ルートを解説するーー。みんかぶプレミアム連載「受験とキャリアの不都合な真実」私立医学部受験には、ざっくり1,000万円が必要になる教育投資ジャーナリストの戦記（@SenkiWork）