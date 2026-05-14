染谷将太さん=junko撮影医師で作家の久坂部羊さんのデビュー小説『廃用身』（幻冬舎文庫）が映画化されました。本作で、麻痺した手足を切断する療法「Aケア」を提唱し、医療界に波紋を巻き起こしていく医師・漆原糾を演じた染谷将太さんに、演技を通じて考えたことや、最近読んだお気に入りの本などについて聞きました。（文：根津香菜子写真：junko）あらすじデイケア施設「異人坂クリニック」で高齢者医療にあたる医師の漆