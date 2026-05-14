日本で一番暑い都道府県はどこか。昨夏、2025年7月30日に丹波市（兵庫）が41.2度の日本最高気温を叩きだしたが、その6日後に伊勢崎（群馬）が41.8度で記録を更新した。統計データ分析家の本川裕さんは「伊勢崎の記録も今年破られる可能性がある。フェーン現象などの影響も受ける群馬県は暑い地域の代表格だが、昨夏、猛暑日と熱帯夜がともに60日以上という昼も夜も暑い唯一の地域があった」という――。■今夏も40℃以上「酷暑日」