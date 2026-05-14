南川高志さんローマ帝国史の大家が今回、焦点をあてたのが「心」の問題だ。これまで研究してきたのは主に政治史だが、「人々の心を抜きにして歴史は語れるだろうか」との思いはずっとあった。例えば哲人皇帝マルクス・アウレリウスの思索に触れるとき。あるいはローマ帝国の衰亡における人心の離反を考えるとき。「ローマを生きてきた人々の気持ちを歴史として描けないか。著作を残した思想家ではなく、ごく普通のローマ人の思