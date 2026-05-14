『私の東京地図』佐多稲子著ちくま文庫９９０円『ジョン・バーリコーン酒と冒険の自伝的物語』ジャック・ロンドン著辻井栄滋訳中公文庫１０５６円『みどりいせき』大田ステファニー歓人（かんと）著集英社文庫７０４円◇経済や政治の中心地であることは、あまたの人々の希望や欲望の集積地でもあることを示す。（１）は、関東大震災や太平洋戦争に見舞われた作者による、変わりゆく東京を描いた名