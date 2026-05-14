韓国を代表する世界的ヒットメーカー、ヨン・サンホ監督が、念願の企画を実現させた衝撃的なサスペンス・ミステリー『顔 −かお−』が、8月28日（金）より全国公開することが決定した。『新感染ファイナル・エクスプレス』の世界的な成功によって、今や韓国のコンテンツ産業を牽引するヒットメーカーの一人として国内外から注目を集めるヨン監督。【画像】菅田将暉出演のヨン・サンホ作品映画のみならず、Netflixオリジナル