【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】鈴木淳之介〈前編〉コロナ禍に大変貌「強豪校監督が『ジダンじゃん』と目を丸くした」（帝京大可児高監督・仲井正剛）DF鈴木淳之介（デンマーク1部コペンハーゲン／22歳）2002年にJリーガーとして新たな一歩を踏み出し、4年目には日本代表の座を射止めた教え子の成長ぶりを恩師・帝京大可児の仲井監督はどう見ていたのか。話を聞いた。（前編からつづく）◇◇