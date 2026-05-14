◇ア・リーグホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月13日シカゴ）ホワイトソックスのサム・アントナッチ外野手（23）が13日（日本時間14日）、ロイヤルズ戦でプレーとして珍しい「中前二塁打」をマークした。「1番・左翼」で先発出場。3−3の4回2死の第3打席で、相手先発のルーゴから二遊間を抜けて中前にゴロを放った。すると、誰もが中前短打と思った瞬間、中堅手トーマスの「短打決めつけ」緩慢プレーの捕球を見過