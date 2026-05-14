私はツグミ、フリーランスとして働いています。夫トシハルとのあいだには2人の子どもがいます。中2の娘ハルヒ、小5の息子ダイゴです。家族との生活はとても幸せなのですが、ここ数年、私には大きな不満がひとつ。トシハルが親に金銭的な援助をしているのです。最初は少額だったものの、今や膨れ上がって毎月8万円。わが家の家計だってそこまで余裕があるわけではありませんし、これからはよりいっそう子どもにお金もかかります。な