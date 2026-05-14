新年度が始まって1か月が過ぎ、子どもたちも新しい環境に少しずつ慣れてくる時期となりました。しかしゴールデンウィークも明け、「行き渋り」が見られるケースもあります。「今日は休ませる？それとも行かせる？」そんな判断をめぐって、夫婦で意見が分かれることも少なくありません。そこでママスタセレクトでは、行き渋りに限らず「子どもの教育全般」において「子どもの教育について、夫とすれ違うときはありますか？」と問