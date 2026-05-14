アクシネットジャパンインクから、新作ドライバーのアナウンス。「タイトリストは『GTS』ドライバーを6月11日より発売いたします」と同社広報。これまで供給開始時から報じてきた次世代モデルは、あらゆるゴルファーにフィットするデュアルウェイトを配した3機種になり、公式オンラインショップでは5月15日に先行発売するという。【画像】GTSの『2?3?4』の顔つきを並べて比較「PGAツアーで最も使用されているドライバーの性能をさ