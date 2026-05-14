新潟県知事選は１４日告示され、３選を目指す現職の花角英世氏（６８）、新人で前県議の土田竜吾氏（３８）、新人で元五泉市議の安中聡氏（４８）の３人が、いずれも無所属で立候補を届け出た。投開票は３１日。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働への「地元同意」を含む２期８年の現県政に対する評価などが争点となる見込み。自民党のほか、日本維新の会、国民民主党、公明党の県組織が花角氏を支持している。立憲民主党と