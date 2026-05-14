サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、愛娘2人との親子ショットを披露した。ストーリーズに自身と21歳長女と19歳次女との自撮りでの3ショットを披露。「娘たちとデート」とつづった。小野氏は2001年にモデルの小野千恵子と結婚し、04年12月に長女、07年3月に次女が誕生している。