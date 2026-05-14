元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に14日、出演。米国・イスラエルのイラン攻撃に端を発した中東情勢の悪化の影響による“ナフサ危機”をめぐり「本当に不思議なのは、政府は『大丈夫』と言っているのに、ポテトチップスのパッケージがモノクロ？びっくりしますよね。ハテナだらけですよね」と語った。イラン情勢の悪化でナフサ由来の製品の不足が次々と伝えられている。番組で