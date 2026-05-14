実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の特別映像が公開となった。この映像は、監督やキャスト、スタッフ陣が制作の裏側を明かす内容となっている。実写版『モアナと伝説の海』の特別映像が公開『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モ