バンダイスピリッツは、『機動武闘伝Gガンダム』より「HG 1/144 ガンダムローズ【再販】」(2,915円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月14日(木)11時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「HG 1/144 ガンダムローズ【再販】」(2,915円)『機動武闘伝Gガンダム』より、完全新規造形でHGシリーズに登場したモビルファイター「ガンダムローズ」が再