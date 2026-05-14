アーティスト・anoとお笑いタレント・粗品(霜降り明星)が、アニメ『ケロロ軍曹』の新作映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』(6月26日公開)でタッグを組む。2人はオープニング曲の歌唱に加え、そろって声優としても出演する。(左から)ano、粗品anoは、主題歌『貸しっぱなしデスティニー』を担当しながら、粗品とともにオープニング曲『また帰ってきたケロッ!とマーチ』を歌唱。さらに劇中では＜研究