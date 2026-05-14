発達障害の種類によって社会性の現れ方は大きく異なる。理解しておきたい自閉スペクトラム症の４つのタイプとは 同じ診断名でも特性はさまざま 発達障害の人の社会性の現れ方は、特性によって大きく異なります。たとえば、「自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）」には「孤立型」「受動型」「積極奇異型」「尊大型」という４つのタイプがあります。 孤立型は、人と関わらないことで安心するタイプで、周囲の人に対する関心が薄く、