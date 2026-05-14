認知症の人は1日中探し物をして誰かに怒ってしまう…負のモヤモヤが充満する世界とは 認知症状からくる不安や混乱で負のモヤモヤが充満する世界 ○エピソード 認知症のある母は、1日中ごそごそ何かを探しています。探し疲れた頃、「あなたが盗んだんでしょう？」と大声で責められます。後に、別の場所に置き忘れていた物が出てきても、本人はどこ吹く風です。 【あるある行動】1日中物を探し、最後は家族を責める