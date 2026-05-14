指先の動きや集中力を養う「ペーパービーズ」の作り方 ペーパービーズ 推奨年齢2～3歳あそび制作 ちゃみ ある程度の集中力がついてきた、ひもとおしのあそびが好きな子ども向け。ビーズが小さいので、乳幼児のきょうだいがいる家庭では誤飲しないよう注意しましょう。 この力が伸びる！ 指先の動きを洗練させるだけでなく、集中力も養ってくれます。 あそぶと