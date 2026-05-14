米株価指数先物ナスダック0.7%高半導体規制緩和期待 東京時間09:59現在 ダウ平均先物JUN 26月限49909.00（+117.00+0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7487.50（+18.00+0.24%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29682.25（+203.00+0.70%） 米株価指数は時間外で上昇、きょう開催される米中首脳会談での関係改善が期待されている。 エヌビディアのファンCEOがトランプ米大統領の中国訪問に同行することから