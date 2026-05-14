スパイスと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、カルダモンは爽やかな香りと上品な甘みが特徴で、料理にさりげなく加えるだけで一段とおいしくなる万能スパイス。夏の暑い季節にも食欲をそそる香りで、いつもの食卓をぐっと格上げしてくれます。今回は料理好きのクックパッドアンバサダーの方に、カルダモンをつかった自宅で手軽につくれるレシピを４つご紹介します。 ▼食欲そそる「スパイスソテー」 鶏肉のうまみにカルダ