東京・江東区にある大型商業施設のおもちゃ売り場から鉄道模型20点、およそ14万円相当を盗んだとして、24歳の無職の男が警視庁に逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、横浜市都筑区の無職・松尾周容疑者（24）で今年3月上旬、東京・江東区にある大型商業施設のおもちゃ売り場で、鉄道模型20点、14万2560円相当を盗んだ疑いがもたれています。松尾容疑者は、客や店員の少ない午前中を狙って犯行に及び、盗んだおもちゃは大