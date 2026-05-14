中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領はまもなく、習近平国家主席との首脳会談に臨みます。中継です。トランプ大統領は現在、北京市内のホテルに滞在していて、このあと日本時間の午前11時ごろから習近平国家主席と会談します。記者「トランプ大統領が宿泊するホテルの前では、大勢の警察官が警備にあたっています。ホテルはバリケードで封鎖されています」同行しているルビオ国務長官はFOXニュースのインタビューに答え、