上げ幅が一時500円超となり、取引時間中の史上最高値を更新した日経平均株価を示すモニター＝14日午前、東京都港区の外為どっとコム14日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日終値からの上げ幅は一時500円超となり、取引時間中の史上最高値を更新。米国株式市場でハイテク株が買われたことを受け、東京市場でも関連銘柄の買いが膨らんだ。決算が好調だった企業も値上がりした。午前9時15分現在は前日終