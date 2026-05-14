ＳＣＲＥＥＮホールディングスは急反騰し、上場来高値を更新した。１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は７２５０億円（前期比１９．７％増）、営業利益は１５００億円（同２２．４％増）とした。年間配当予想は中間６０円・期末１１５円の合計１７５円と２６年４月１日の１株につき２株の割合での株式分割後ベースで実質２８円５０銭の