フリーは大幅安。１３日取引終了後、第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連結決算は、売上高が３０８億４３００万円（前年同期比２９．３％増）、営業利益が６億２２００万円（同４７．４％減）だった。新規獲得や既存顧客へのクロスセルに取り組み、有料課金ユーザー企業数が伸びたほか、１企業当たりの平均単価も堅調に推移した。一方、利益面ではＡＩ駆動開発への戦略投資やセールス人員