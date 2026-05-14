日本カーバイド工業が急反発し、年初来高値を更新した。同社は１３日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比９．９％増の４５億円としていることや、年間配当計画を前期比４２円増配の１３４円としていることが好感されているようだ。 売上高は同４．２％増の５２０億円となる見通し。電子・機能製品は半導体市況の回復や人工知能（ＡＩ）需要の拡大が追い風になるとみているほ