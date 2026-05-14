ワイエイシイホールディングスが急速人気化、一時１８％を超える急騰で１４４３円まで噴き上げる場面があった。半導体製造装置や液晶製造装置などメカトロニクス分野を深耕、パワーデバイスの製造工程で不可欠な独自のレーザービーム技術にも注目が集まっており、レーザービームを使った熱処理加工装置であるレーザーアニール装置の大型受注などが収益に貢献