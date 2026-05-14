サイバーエージェントが大幅続伸している。１３日の取引終了後に発表した３月中間期連結決算が、売上高４７８５億８４００万円（前年同期比１３．６％増）、営業利益５２４億５９００万円（同７９．８％増）、純利益２７３億３６００万円（同７２．３％増）と大幅増収増益で着地したことが好感されている。 メディア＆ＩＰ事業で「ＡＢＥＭＡ」「ＷＩＮＴＩＣＫＥＴ」、アニメ＆ＩＰ事業などが重層的に売り上げ