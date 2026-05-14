シンプレクス・ホールディングスはこのほど、売上収益１０００億円を目指す「Ｖｉｓｉｏｎ１０００」の達成時期を３０年３月期に明確化。営業利益の目標は２５０億～３００億円を掲げている。 ２７年３月期の連結業績は、売上収益が前期比１９．３％増の７００億円、営業利益が同１９．３％増の１７２億円となる見通し。期末一括配当は前期比６円増配の２４円を計画している。今期は金融ソリューション（