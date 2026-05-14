ギフティは急落。１３日取引終了後、第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高は３７億２２００万円（前年同期比０．８％増）、営業利益は８億２００万円（同２２．１％減）だった。スマートフォンなどのオンライン上で送付・使用することができるｅギフトを活用する自治体の利用が増加した。事業拡大に伴い積極的に人材を採用したことによる人件費の増加などが利益面で重荷となった。通期で増収増益を見込んで