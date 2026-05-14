変形性膝関節症の進行を防ぐためには、体重管理と食生活の見直しが欠かせません。ここでは、体重増加が膝関節にかける負担の大きさや、炎症を促進する食品を過剰に摂取することのリスクについて解説します。日常の食習慣を整えることが、関節の健康を支える土台となることをご理解いただければと思います。 監修医師：松繁 治（医師）経歴 岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科 主な研究